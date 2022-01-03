Süper Lig'de 2021/2022 sezonunun ilk yarısında fırtına gibi esen ve devreye lider Trabzonspor 'un 7 puan gerisinde 2. sırada girerek tüm dikkatleri üzerine çeken Konyaspor'da ilgi çeken oyuncular için yönetim kararını verdi. Başta Abdülkerim Bardakçı olmak üzere bir çok futbolcusuna teklifler gelen Yeşil-Beyazlı kulüpte zirve yarışı devam ederken diğer yandan da transfere ağırlık verildi.

Ekuban gelecek, Aamir, Abdülkerim ve Serdar kalacak

Ekuban'la prensipte anlaşan Anadolu Kartalı; Amir Hadziahmetovic, Abdülkerim Bardakçı ve Serdar Gürler gibi oyuncularını da kaybetmemek için elinden geleni yapıyor. Geçtiğimiz sezon da istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken Abdülkerim'i transfer etmek için Beşiktaş ve Galatasaray nabız yoklamıştı.

2 sezondur takımın vazgeçilmezi olan Abdülkerim Bardakçı, Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte 100. kez Yeşil-Beyazlı giydi.

Yaşadığı sakatlıkların ardından Konyaspor'da yeniden doğan ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Serdar Gürler'i Beşiktaş ve Başakşehir'in, Amir Hadziahmetovic'i de Galatasaray'ın takip ettiği gelen haberler arasında.









Kadrosunu korumak isteyen Anadolu Kartalı, yapacağı takviyelerle çıkışını ikinci devrede de sürdürmeyi hedefliyor.

Konyaspor'da adeta yeniden doğan Serdar Gürler, 20 maça çıktı ve 4 gol, 8 asistle skora katkı sağladı.

Şubat 2016'dan beri Konyaspor forması giyen Hadziahmetovic, 157 maçta 10 gol, 7 asistle oynadı.

Başkan Fatih Özgökçen'in tavrı net!

Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor'un da ilgisinin bulunduğu Abdülkerim için Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, "Şampiyonluk yolundaki rakibimize oyuncumuzu vermeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

Esat Soydabircan / Fanatik.com.tr