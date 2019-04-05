Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra minyatür kalelerde oynanan oyun ile devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmana, tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner ile Ali Çamdalı’nın yanı sıra önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan Abdou Razack Traore katılmadı.

''2-3 hafta içinde maç yapabilir durumda olması beklenmektedir''

Konyaspor, resmi twitter hesabından Traore'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı ve ''Oyuncumuz Abdou Razack Traore dün yapılan antrenmanda aldığı darbe sonrası idmanı yarıda bırakmıştır. Bugün çekilen MR'ın ardından sol diz iç yan bağlarında 1. derece zorlanma tespit edilmiştir. Traore'nin 2-3 hafta içinde maç yapabilir durumda olması beklenmektedir.'' ifadelerini kullandı.



