Süper Lig ’in 19. haftasında Konyaspor , Beşiktaş ’ı ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

Bu sene evinde hiç maç kaybetmeyen Konyaspor, İstanbul takımlarını konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının sekizini kazanırken(2M), bu galibiyetlerde toplam 25 gol sevinci yaşadı.

Oynattığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan İlhan Palut, Süper Lig tarihinde Konyaspor'un başında en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik direktör oldu. (39 maç 1.74 puan)



