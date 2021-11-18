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Konyaspor'a hücum var

Topladığı 23 puanla sezona damga vuran İç Anadolu ekibinde takımın yıldızlaşan isimleri Amir Hadziahmetovic ve Abdülkerim Bardakçı’ya teklif yağıyor. Amir için Belçika’dan ve İtalya’dan da talipler var.

18 Kasım 2021, Perşembe 09:44 Son Güncelleme:
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Konyaspor'a hücum var

Konyaspor geçen sezondan bu yana gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Amir Hadziahmetovic’le lig başlamadan önce yeni sözleşme uzatmıştı. Oyuncunun bitecek olan kontratını 2 yıl daha uzatan İç Anadolu ekibine adeta teklif yağıyor. Başarılı oyuncuyu Belçika ekibi Anderlecht ciddi şekilde istiyor. Udinese de Amir’i kadrosuna katmak istiyor. Konyaspor’un oyuncunun bedelini 5 milyon Euro olarak belirlediği ifade edildi. Bosna Milli Takımı’nda da forma giyen Amir’i Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de çok istiyor.

Trabzon da devrede

Yeşil-Beyazlılar’da ayrıca Abdülkerim Bardakçı için de Trabzonspor ve Galatasaray’ın devrede olduğu konuşuluyor. Ara transfer döneminde her iki oyuncuyla ilgili ciddi gelişmeler yaşanabilir

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