Konyaspor geçen sezondan bu yana gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Amir Hadziahmetovic’le lig başlamadan önce yeni sözleşme uzatmıştı. Oyuncunun bitecek olan kontratını 2 yıl daha uzatan İç Anadolu ekibine adeta teklif yağıyor. Başarılı oyuncuyu Belçika ekibi Anderlecht ciddi şekilde istiyor. Udinese de Amir’i kadrosuna katmak istiyor. Konyaspor’un oyuncunun bedelini 5 milyon Euro olarak belirlediği ifade edildi. Bosna Milli Takımı’nda da forma giyen Amir’i Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de çok istiyor.

Trabzon da devrede

Yeşil-Beyazlılar’da ayrıca Abdülkerim Bardakçı için de Trabzonspor ve Galatasaray’ın devrede olduğu konuşuluyor. Ara transfer döneminde her iki oyuncuyla ilgili ciddi gelişmeler yaşanabilir