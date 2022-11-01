Konyaspor ’da çalıştığı her hocanın vazgeçilmezi olan Amir Hadziahmetovic, Avrupa takımlarının da ilgisini çekmeye başladı. Bosnalı yıldız için İtalyan ekibi Inter'in devrede olduğu iddiaları yaz dönemine damga vurmuştu. Ancak bir başka İtalyan kulübü Udinese’nin Amir’le ilgili detaylı bir çalışma içerisinde olduğu ve önümüzdeki günlerde yetkililerin transfer görüşmeleri yapmak adına Konyaspor’un kapısını çalacağı öğrenildi.

Bosna Hersek Milli Takımı’nda Pjanic’in orta sahadaki partneri olan Amir’in son iki sezonda Konyaspor’la sergilediği performans göz kamaştırıcıydı. Başarılı oyuncunun adı Galatasaray ’la ciddi şekilde anılmıştı.

Hedef en az 10 milyon Euro

Konyaspor’da sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan Amir Hadziahmetovic’in yanı sıra sol bekteki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve kontratı uzatılan Guilherme’nin de adı Flamengo ile anılıyor.

Yönetim yıldızı iyice parlayan sol bek için gelen teklifleri beklentilerin üzerinde olması halinde değerlendirebilir. Konyaspor’un iki yıldızdan beklentisi 10 milyon Euro’nun üzerinde.







