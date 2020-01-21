Sezonun ilk yarısında yalnızca 3 galibiyet alan ve hayal kırıklığı yaratan Konyaspor ligin ikinci devresinde üst sıralara tırmanmakta kararlı... Forvet hattını Yunan ekibi Pas Lamia’dan kiraladığı Thuram ile güçlendiren Yeşil-Beyazlılar savunmanın soluna da takviye yaptı. İç Anadolu temsilcisi, Polonya ekibi Jagiellonia Bialystok forması giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme Sitya ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 senelik sözleşme imzaladı.

Devre arasında ikinci transferini gerçekleştiren Konya’nın maddi şartların uyması durumunda birkaç ismi daha kadrosuna katabileceği kaydedildi. Guilherme bu sezon görev yaptığı 14 maçta 4 asistle dikkatleri üzerine çekti.

2.5 yıllık sözleşmeye imza atan 29 yaşındaki Guilherme Sitya 12 numaralı formayı giyecek.