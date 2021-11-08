Konyaspor yükselişte

Konyaspor , bu sezon Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Son olarak Göztepe deplasmanına çıkan yeşil beyazlılar, rakibini 2-0 mağlup etti. İlhan Palut'un ekibi, galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Konyaspor, ligdeki 12 haftalık periyotta 6 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, sadece 1 kez kaybetti. 23 puan toplayan yeşil beyazlılar, 3. sırada bulunuyor.

Konya temsilcisi, ligdeki tek yenilgisini 9. haftada Galatasaray deplasmanında aldı.

12 haftalık süreçte İttifak Holding Konyaspor adına en çok gol atan isim Sokol Cikalleshi oldu. 31 yaşındaki forvet, 4 kez rakip fileleri sarstı. Arnavut futbolcuyu 3'er gol ile Endri Çekiçi ve Abdülkerim Bardakçı takip ediyor. (TRT Spor)