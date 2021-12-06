İttifak Holding Konyaspor , Süper Lig'in 15. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. 4 maçlık galibiyet serisi geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında sona eren Konya ekibi, evinde kazanıp yeni bir seri başlangıcı yapmak ve haftayı 2. sırada kapatmayı hedefliyor. 4 maçtır 3 puana hasret kalan, Galatasaray beraberliğiyle moral depolayan Malatya temsilcisi ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermeye çalışacak. Yeşil-Beyazlılar'da sakat ya da cezalı oyuncu yok. Sarı Kırmızılılar'da ise Mustafa Eskihellaç, Rahman Buğra Çağıran ile Abdulsamed Damlu'nun sakatlığı devam ediyor.

Konyaspor-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor-Yeni Malatyaspor maçını Alper Ulusoy yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Konyaspor-Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Adil, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Çekici, Bytqi, Serdar, Cikalleshi

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Sadık, Haddadi, Semih, Ndong, Aabid, Chouiar, Haqi Osman, Hafez, Adem, Tetteh