Konyaspor ile Yeni Malatyaspor Süper Lig'de 5. hafta maçında 3 puan mücadelesi verecek. Bu sezon henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Konyaspor Yeni Malatyaspor'u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Süper Lig’in 4. haftasında Fraport TAV Antalyaspor’u 1-0 mağlup ederek geçen sezonun son 3 karşılaşmasının da dahil olduğu 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Yeni Malatyaspor, bir seri yakalayarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

17 Ekim Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Konyaspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak mücadeleyi Turgut Doman yönetecek!

Konyaspor - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler...

Konyaspor: Sehic- Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Ömer Ali, Jevtovic, Hadziahmetovic, Milosevic, Shengelia, Kravets

Yeni Malatyaspor: Herrera- Acquah, Cueva, Lukoki, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Hafez, Chebake, Adem

Konyaspor'da Uğur Demirok, Miya ve Volkan Fındıklı sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Yeni Malatyaspor'da ise Zuqui dışında eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Süper Lig’in 4. haftasında Fraport TAV Antalyaspor’u 1-0 mağlup ederek geçen sezonun son 3 karşılaşmasının da dahil olduğu 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Yeni Malatyaspor, bir seri yakalayarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Sezona deplasmanda Fatih Karagümrük’e 3-0 yenilerek başlayan Malatya ekibi, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalıp, deplasmanda Trabzonspor’a 3-1 kaybederken, ilk galibiyetini iç sahada 1-0’lık skorla Fraport TAV Antalyaspor önünde 4. haftada alabildi. Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Yeni Malatyaspor, 4 puanla 16. sırada yer alıyor.