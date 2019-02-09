Süper Lig'de 21. haftanın çekişmeli geçmesi beklenen maçında Atiker Konyaspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Üst sıraları yakından ilgilendiren bu maçta Aykut Kocamanlı Konyaspor rakibini taraftarı önünde mağlup etmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise ilk yarıda mağlup olduğu rakibinden rövanşı alma peşinde.

Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

10 Şubat Pazar günü 13:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Konyaspor - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler...

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Flipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan, Ömer Ali Şahiner, Traore, Milosevic, Jahovic

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Akça, Mina, Robin, Chebake, Murat Yıldırım, Donalt, Pereira, Adem, Aboubakar, Aleksic

Ev sahibi takımda Selim Ay, Hurtado ve Hadziahmetovic sakatlığı nedeniyle oynamayacak.

Konyaspor - Malatyaspor bilet fiyatları...

Batı Alt D: 99 TL, Batı Alt C-E: 77 TL, Batı Alt B-F: 68 TL, Batı Alt A-G: 59 TL, Batı Üst B-C: 54 TL, Batı Üst A-D: 45 TL, Doğu Alt D: 54 TL, Doğu Alt C-E: 45 TL, Doğu Alt B-F: 36 TL, Doğu Alt A-G: 27 TL, Doğu Üst D: 45 TL, Doğu Üst C-E: 36 TL, Doğu Üst B-F: 27 TL, Doğu Üst A-G: 23 TL, Kuzey Kale Arkası: 9 TL, Güney Kale Arkası: 9 TL, Misafir: 12 TL



