Konyaspor - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Konyaspor ile Yeni Malatyaspor Süper Lig'de 5. hafta maçında 3 puan mücadelesi veriyor. Bu sezon henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Konyaspor Yeni Malatyaspor'u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Süper Lig’in 4. haftasında Fraport TAV Antalyaspor’u 1-0 mağlup ederek geçen sezonun son 3 karşılaşmasının da dahil olduğu 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Yeni Malatyaspor, bir seri yakalayarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

MAÇ BAŞLADI!

Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ısınırken sakatlandı. Adem'in yerine Fofana karşılaşmaya 11'de başladı.

17. dakikada Milosevic, sol çaprazdan arka direğe havalandırdığı topa sağ kanattan bindiren Skubic kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada Konyaspor'da Abdülkerim Bardakcı sarı kart gördü.

22. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Fofana ceza sahasına doğru hareketlenen Zeki’ye pas attı. Zeki, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta yolladı.

25. dakikada Yeni Malatyaspor'da Tetteh sarı kart gördü.

28. dakikada Zeki’nin arka direğe doğru yaptığı ortaya Chebake gelişine vurdu ama top yan ağlarda kaldı.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

58. dakikada Yeni Malatyaspor, Zeki Yavru'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Konyaspor - Yeni Malatyaspor 11'ler...

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Kravets

Yeni Malatyaspor: Abdulsamet, Chebake, Wallace, Semih, Erkan, Ahmed, Acquah, Zeki, Adem, Olcay, Tetteh



