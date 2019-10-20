Konyaspor - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kazanan ve 12 puana yükselen Konyaspor, 8. haftanın kapanış maçında Sergen Yalçınlı Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Konyaspor yakaladığı bu çıkışı devam ettirmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının henüz 20. saniyesinde topu ceza sahası dışında elle tutması nedeniyle kırmızı kart gördü. Guilherme, kırmızı kartın ardından kullanılan frikikte ağları havalandırmayı başardı ve Yeni Malatyaspor, 1-0 öne geçti.

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Konyaspor - Yeni Malatyaspor ilk 11'ler

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Miya, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Sakıb, Robin, Mustafa, Hadebe, Chebake, Acquah, Donald, Fofana, Guilherme, Jahovic

Lige 3-0'lık Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayarak taraftarını mutlu eden Malatya temsilcisi, sonraki haftalarda ise Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a da 3-2 mağlup oldu.

Ardından MKE Ankaragücü'nü 4-0'lık skorla geçerek taraftarının gönlünü alan Malatya ekibi, 5. haftada sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor'a 3-0 mağlup olan sarı-siyahlı ekip, Yukatel Denizlispor karşısında 5-1 galip geldi.

Malatyaspor üst sıralara tırmanmanın hesabını yapıyor

Geride kalan 7 maçta 10 puan toplayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, İttifak Holding Konyaspor karşısında galip gelerek, üst sıralara tırmanmanın hesabını yapıyor.

Malatya ekibinde kart cezalısı Ghaylen Chaaleli, İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.