Konyaspor - Yeni Malatyaspor CANLI

Süper Lig'de 21. haftanın çekişmeli geçmesi beklenen maçında Atiker Konyaspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşıyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren bu maçta Aykut Kocamanlı Konyaspor rakibini taraftarı önünde mağlup etmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise ilk yarıda mağlup olduğu rakibinden rövanşı alma peşinde.

Maçtan Dakikalar

Karşılaşma başladı.

15. dakikada Traore’nin ceza sahası dışına pasında, topla buluşan Milosevic’in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

26. dakikada Traore’nin pasına hareketlenen Milosevic’in ceza yayı içerisinden şutunda top kaleci Farnolle’de kaldı.

27. dakikada Milosevic ile duvar pası yapan Jevtovic’in ceza yayı üzerinden sert şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Farnolle iki hamlede kontrol etti.

45+2. dakikada Marques’in ceza sahası dışından şutunda top, kaleci Serkan Kırıntılı’da kaldı.

45+6. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor’un ceza alanı içinde Murat Akça ile Jevtovic’in ikili mücadelesinde, Jevtovic yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen Meler, penaltı kararını iptal etti ve kendisini aldatmaya yönelik hareketten dolayı Jevtovic’e sarı kart gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti.

İkinci yarı başladı...

Malatyaspor 74. dakikada Aleksic'in kaydettiği golle 1-0 öne geçmeyi başardı.

Dakika 85'te Jahovic'in penaltı golüyle Konyaspor skoru 1-1 yaptı.





Konyaspor - Yeni Malatyaspor ilk 11'ler

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Ali Turan, Petar Filipovic, Leonard Zuta, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Abdou Razack Traore, Deni Milosevic, Adis Jahovic

Evkur Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Bülent Cevahir, Murat Akça, Arturo Mina, Issam Chebake, Guilherme, Mitchell Donald, Thievy Bifouma, Danijel Aleksic, Murat Yıldırım, Adem Büyük

Hakem: Halil Umut Meler

Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

10 Şubat Pazar günü 13:30'da başlayan mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...