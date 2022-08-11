UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne dolu dizgin bir giriş yapan Konyaspor , 2.tur mücadelesinde BATE Borisov'u 3-0 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı. Üçüncü turda ise rakip Vaduz oldu. Fakat Liechtenstein ekibi ile oynanan ilk maçta temsilcimiz şok bir sonuç aldı. Yeşil- Beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Konya ekibi, eğer turu geçerse rakibi ise Neftçi (Azerbaycan)-Rapid Wien(Avusturya) eşleşmesinin galibi olacak.

Konyaspor - Vaduz maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de... İki takım arasındaki mücadeleyi ise İspanyol hakem Cuadra Fernandez yönetecek.

Konyaspor - Vaduz muhtemel 11'ler...

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Hadziahmedovic, Soner, Muric, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi

Vaduz: Büchel, Goelzer, Hasler, Gasser, Traber, Gabriel, Tunhan, Tajic, Fehr, Dobras, Sutter

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da zorlu maç öncesinde çok iyi hazırlandıklarının altını çizdi. Palut, hata yapmak istemediklerini vurgularken, taraftarlarının desteği ile turu geçeceklerine inandıklarının altını çizdi.