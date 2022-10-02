Konyaspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Yenilmezlik serisi Galatasaray deplasmanında sona eren Yeşil Beyazlılar, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. İstanbul ekibi ise ligdeki ilk galibiyetini zorlu deplasmanda almaya çalışacak. Konyaspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Konyaspor , Süper Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor'u ağırlayacak. Milli ara öncesi Galatasaray 'a kaybederek 4 maçlık galibiyet, 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren İlhan Palut'un öğrencileri, 14 puanla 6. basamakta. Yeşil Beyazlılar, evinde 3 puanı kapıp yeniden çıkışa geçmenin peşinde olacak. 5 mağlubiyet, 2 beraberliği bulunan Ümraniyespor, 2 puanla 18. sırada yer alıyor. Recep Uçar yönetimindeki İstanbul ekibi, ligdeki ilk galibiyetini zorlu deplasmanda almaya ve kötü gidişata son vermeye çalışacak.
Konyaspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor-Ümraniyespor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Konyaspor-Ümraniyespor muhtemel 11'ler:
Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Soner, Pavicic, Bytyqi, Amilton, Muhammet
Ümraniyespor: Orkun, Serkan, Glumac, Sackey, Lenjani, Avounou, Kartal, Oğuz, Geraldo, Umut, Ghorghe