Konyaspor-Ümraniyespor maçı (CANLI)
Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor'u konuk ediyor. Yenilmezlik serisi Galatasaray deplasmanında sona eren Yeşil Beyazlılar, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. İstanbul ekibi ise ligdeki ilk galibiyetini zorlu deplasmanda almanın peşinde. Konyaspor-Ümraniyespor maçının canlı anlatımı ve detaylar haberimizde. Konyaspor - Ümraniyespor maçında ilk yarı oynanıyor.
Konyaspor , Süper Lig 'in 8. haftasında Ümraniyespor'u ağırlıyor. Milli ara öncesi Galatasaray 'a kaybederek 4 maçlık galibiyet, 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren İlhan Palut'un öğrencilerinin 14 puanı bulunuyor. Yeşil Beyazlılar, evinde 3 puanı kapıp yeniden çıkışa geçmenin peşinde. 5 mağlubiyet, 2 beraberliği bulunan Ümraniyespor, 2 puana sahip. Recep Uçar yönetimindeki İstanbul ekibi, ligdeki ilk galibiyetini zorlu deplasmanda almaya ve kötü gidişata son vermeye çalışıyor.
KONYASPOR - ÜMRANİYESPOR: 0-0 (İlk yarı oynanıyor)
13. dakikada Konyaspor'un Guilherme ile kullandığı serbest vuruşta Adil Demirbağ'ın kafa vuruşu üstten dışarı gitti.
19. dakikada Ümraniyespor savunmasında Tomislav Glumac'tan seken top ceza sahasına giren Soner Dikmen'in önüne düştü. Soner'in kontrolü sonrası yaptığı vuruş, kaleci Orkun Özdemir'de kaldı.
25. dakikada Strahil Popov'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Onur Ayık'ın vuruşunu kaleci Erhan Erentürk, direk dibinden çıkararak kornere yolladı.
33. dakikada Konyaspor sol kanattan etkili geldi. Zymer Bytyqi'nin bıraktığı topta sol kanattan ceza sahası içine giren Guilherme'nin altı pasa sert çevirdiği topu Allyson kornere yolladı.
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Konyaspor-Ümraniyespor ilk 11'ler:
Konyaspor: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francisco Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Konrad Michalak, Amir Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Zymer Bytyqi, Muhammet Demir
Yedekler: Mehmet Erdoğan, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Domagoj Pavicic, Robert Muric, Kahraman Demirtaş, Uche Ikpeazu, Oğulcan Ülgün, Amilton, Mame Biram Diouf
Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Strahil Popov, Allyson Aires dos Santos, Tomislav Glumac, Ermir Lenjani, Kartal Yılmaz, Serkan Göksu, Antonio Mrsic, Onur Ayık, Metehan Mimaroğlu, Adel Bettaieb
Yedekler: Anıl Demir, Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Onur Atasayar, Isaac Sackey, Durel Avounou, Oğuz Gürbulak, Umut Nayir, Yonathan del Valle, Geraldo