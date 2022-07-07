Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor , ABD Major Ligi ekiplerinden San Jose'de forma giyen Francisco Calvo'yu kadrosuna kattı. Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray 'a transfer olması sonrası sol stoper eksiğini Calvo ile kapatan Yeşil Beyazlılar, 29 yaşındaki Kosta Rikalı stoperle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yönetici Osman Öztürk katıldı.

Francisco Calvo, Konyaspor'da 15 numaralı formayı giyecek.

Kosta Rika takımlarından Herediano alt yapısında yetişen Calvo, son olarak ABD Major Ligi takımlarından San Jose forması giydi. Calvo, 2021-2022 sezonunda ABD Major Ligi'nde Chicago Fire takımıyla 17, San Jose takımıyla da 13 maçta görev aldı ve 3 gol kaydetti.