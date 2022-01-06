Süper Lig 'in ilk yarısını 39 puan toplayarak ikinci sırada tamamlayan Konyaspor , Ekuban transferinde mutlu sona ulaştı. Yeşil-Beyazlı takım, Ganalı hücum oyuncusuyla 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Yönetim harekete geçti

Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut'un ortak kararı sonrasında harekete geçti. Genoa'da fazla forma şansı bulamayan Ekuban'la temaslara başladı.

1.5 sezon için 1.5 milyon Euro

Konyaspor yetkilileri 27 yaşındaki hücum oyuncusunu yarım sezon için 500 bin Euro, gelecek yıl için ise 1 milyon Euro garanti ücrete ikna etti. Anadolu Kartalı, bu kiralama için Genoa'ya herhangi bir ücret ödemeyecek.

Genoa'da kriz var

İtalya Serie A ekibi Genoa'nın yaşadığı mali kriz nedeniyle öncelikli olarak oynatmadığı oyuncuları elden çıkarmak istemesi de Konyaspor'un transferi bitirmesinde pay sahibi oldu.





Bu sezon 1 gol attı

Bu sezon Serie A'da 15 maçta 869 dakika süre alan Ekuban gol katkısı veremezken, İtalya Kupası'nda çıktığı 2 maçta 1 gol attı.

2018/19-2020/21 sezonları arasında Trabzonspor forması giyen Ekuban, Bordo-Mavili formayla 103 maçta 29 gol atıp, 18 asist yapmıştı.

Esat Soydabircan / Fanatik.com.tr

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