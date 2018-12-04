Konyaspor Trabzonspor'a hazırlanıyor

Trabzonspor ile oynayacağı 15. hafta maçının hazırlıklarına cumartesi günü başlayan ve sonrasında iki gün ara veren Atiker Konyaspor, yapılan antrenmanla çalışmalarına devam etti.

04 Aralık 2018, Salı 20:24 Son Güncelleme:
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Konyaspor Trabzonspor'a hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak olan Atiker Konyaspor, iki günlük iznin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. 

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman, salonda iki grup halinde yapılan core ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Antrenman, sahada yapılan çabukluk hareketleri ve 5’e 3 ile devam etti. Oyuncular pas oyunu ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Tedavi olan Deni Milosevic, Marko Jevtovic ve Fallou Diagne antrenmana katılmazken, Selim Ay takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

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