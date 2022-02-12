Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra 5’e 2 pas çalışması yaptı. İdman, yapılan taktik çalışma ve çift kale maç ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip bugün uçakla Trabzon’a giderek konaklayacağı otelde kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Medical Park Stadyumu’nda yarın saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak.

Enver Furkan Çelebioğlu / KONYA (İHA)