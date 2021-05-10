Süper Lig'in 41. haftasında Trabzonspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig'i 4. sırada bitirmeyi garantileyen Abdullah Avcı'nın öğrencileri Konyaspor deplasmanında da kazanarak ligi en iyi puanla bitirmeyi hedefliyor. Son iki hafta üst üste kazanan Konyaspor ise düşme potasının üzerine çıkmayı başardı.

Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

67 puanı bulunan ve ligi 4. sırada bitirmeyi garantileyen bordo-mavililer, son 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Konyaspor ise 12'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 14 kez mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar topladığı 48 puanla 11. sırada yer alıyor.

Berat Özdemir kart cezalısı!

Trabzonspor'da kart cezalısı Berat Özdemir, takımda yer alamayacak, sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Vitor Hugo'nun durumu ise bugünkü çalışmanın ardından netlik kazanacak.

Bordo-mavililer, hazırlıklarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde özel uçakla Konya'ya gidecek.