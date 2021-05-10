Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de 41. hafta hafta maçında Konyaspor ile Trabzonspor 3 puan mücadelesi verecek. İki takımda haftayı kazanarak kapatmanın hesaplarını yapıyor. Bu arada Konyaspor-Trabzonspor maçının başlama saati 17.00 olarak değiştirildi. Daha önce mücadelenin diğer Süper Lig maçları gibi 20.30'da başlayacağı açıklanmıştı. Peki, Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'in 41. haftasında Trabzonspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig'i 4. sırada bitirmeyi garantileyen Abdullah Avcı'nın öğrencileri Konyaspor deplasmanında da kazanarak ligi en iyi puanla bitirmeyi hedefliyor. Son iki hafta üst üste kazanan Konyaspor ise düşme potasının üzerine çıkmayı başardı.
Konyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
67 puanı bulunan ve ligi 4. sırada bitirmeyi garantileyen bordo-mavililer, son 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik alarak mağlup olmadı.
Konyaspor ise 12'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 14 kez mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar topladığı 48 puanla 11. sırada yer alıyor.
Berat Özdemir kart cezalısı!
Trabzonspor'da kart cezalısı Berat Özdemir, takımda yer alamayacak, sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Vitor Hugo'nun durumu ise bugünkü çalışmanın ardından netlik kazanacak.
Bordo-mavililer, hazırlıklarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde özel uçakla Konya'ya gidecek.