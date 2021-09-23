Konyaspor - Trabzonspor maçı (CANLI)

Trabzonspor , Süper Lig’in 6. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor. Beşiktaş ’ın takıldığı haftada Konyaspor’u yenmesi halinde liderlik koltuğuna oturacak olan Trabzonspor, aynı zamanda deplasmanda kaybetmeme serisini 21 maça çıkartacak ve kulüp rekorunu kıracak. Konyaspor ise Trabzonspor karşısında puan ve puanlarla ayrılıp, namağlup gidişatını korumayı hedefliyor.

KONYASPOR - TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

Maç golle başladı!

GOL | İlk dakikanın içinde henüz 44. saniyede Trabzonspor'da Marek Hamsik'in sol kanattan içeri çevirdiği topta Abdülkerim Bardakçı topu istediği gibi uzaklaştıramazken penaltı noktası üzerinde düzgün bir vuruş yapan Cornelius, takımını öne geçirdi: 0-1.

6. dakikada Trabzonspor, yine sol kanattan gelirken Nwakaeme'nin ortası Ahmet Çalık'tan dönerken tekrar topla buluşan Nwakaeme'nin şutu da yine Ahmet Çalık'tan döndü.

Trabzonspor 10 kişi kaldı

KIRMIZI KART | 8. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Trabzonspor'da Vitor Hugo, Skubic'in direkt ayak bileğine yakın bölgeye arkadan bastı ve kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

11. dakikada kırmızı kart pozisyonu sonucunda oluşan serbest vuruşta Guilherme'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşu Uğurcan Çakır kornere yolladı.

17. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan kornerde Guilherme'nin ortasında Konyasporlu oyuncular arka direkte kafa vuruşuyla topu altı pasa indirirken Cornelius'un yaptığı ters vuruş çizgi üzerindeki Edgar Ie'den döndü.

Endri Çekiçi'den çok şık gol!

GOL | 20. dakikada Konyaspor'da Skubic'in pasıyla sağ kanatta hareketlenen Serdar Gürler'in son çizgiden yaptığı ortayı ceza sahası içinde Endri Çekiçi, çok şık bir voleyle ağlara gönderdi: 1-1.

22. dakikada orta alanda Cornelius'un pasında son anda Abdülkerim Bardakçı araya girdi ve Abdülkadir Ömür'ün karşı karşıya kalmesına izin vermedi.

22. dakikada kapılan top sonrası sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Cikalleshi'nin kafa vuruşu auta gitti.

28. dakikada Serdar Gürler'in yine sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada tehlikeli noktada Endri Çekiçi'nin yere vurdurarak yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

Konya'dan bir tehlike daha

29. dakika Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortada Berat topu istediği gibi uzaklaştıramazken ceza sahası ön çizgisinde Amir Hadziahmetovic'in yaptığı vuruş auta gitti.

Konyaspor gole çok yaklaştı!

32. dakikada sol kanattan yapılan ortada altı pas üzerindeki bomboş pozisyonda Skubic'in yaptığı kafa vuruşu direğin dibinden dışarı gitti.

38. dakikada Skubic'in pasında ceza sahası içine giren Serdar Gürler'in altı pasa çevirdiği topu son anda Berat kornere yolladı.

39. dakikada sol kanattan yapılan ortada Cikalleshi'nin ceza sahası içinden gelişine yaptığı vuruş, Edgar'ın müdahalesi ile kornere gitti.

41. dakikada Hadziahmetovic ile duvar pası yaparak altı pasın sağ çaprazında topla buluşan Serdar'ın vuruşu Uğurcan'dan döndü.

41. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası ön çizgisinde Endri Çekiçi'nin sol ayakla gelişine yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti.

Konyaspor direğe takıldı!

45. dakikada Nwakaeme'den çok şık şekilde sıyrılan Serdar Gürler, aynı güzellikte ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekerken top direkten döndü.

45+2. dakikada Skubic'in ortasında Serdar Gürler'in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

45+3. dakikada iki rakibinden sıyrılan Nwakaeme'nin ceza sahası dışından yerden yaptığı vuruş kaleci Sehic'te kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Konyaspor - Trabzonspor ilk 11'ler

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Amir, Serdar, Endri Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, A. Ömür, Cornelius

Yedekler: Erce, Hüseyin, Siopis, Yusuf, Djaniny, Gervinho, Yunus, Murat Cem, Serkan

Isınma esnasında kasığında ağrı hisseden Denswil’in yerine İsmail Köybaşı ilk 11’de görev yapıyor.

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Trabzonspor için çifte fırsat!

Geçen sezondan bu yana ligde 17 karşılaşmadır yenilmeyen Trabzonspor, deplasmanda ise 20 maçtır kaybetmiyor. Bordo-Mavililer, bugün tam anlamıyla fırsat 90 dakikasına çıkacak. Fırtına, Beşiktaş’ın takıldığı haftada Konyaspor’u devirmesi halinde puanını 16’ya çıkartacak ve liderlik koltuğunu geri alacak. Karadeniz ekibi, namağlup rakibi Konya’ya kaybetmezse, tarihi bir rekora da imza atacak. 1981-1982 yılları arasındaki deplasman serisini yakalayan Abdullah Avcı’nın takımı, bugün Konya’yı devirip, kulüp tarihinin en uzun dış sahası serisine (21 maç) ulaşmak istiyor. Son idmanın ardından takımla maç toplantısı yapan teknik direktör Abdullah Avcı, “Zor bir engelle karşı karşıyayız. Kolaya çevirmek sizin elinizde. Kazanıp, hedefe bir adım daha yaklaşalım” dedi.

Gervinho ile Djaniny göreve hazır

Kasımpaşa deplasmanında sonradan oyuna girip, takıma hücum yollarında büyük hareketlilik getiren Gervinho’nun yanı sıra sakatlığını atlatan Djaniny göreve hazır. Son maçın 11’ini bozmayı düşünmeyen teknik direktör Abdullah Avcı, iki yıldızı kulübe kozu olarak görüyor. Hem Gervinho hem Djaniny, ligde çıktıkları 3’er maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösterdiler.

İstatistiklerde Trabzonspor üstün

İki takım arasında bugün 41. lig maçı oynanacak. Geride kalan 40 karşılaşmada Trabzonspor’un galibiyetlerde 20’ye 10 üstünlüğü bulunuyor. 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 62 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 45 gol gördü. Geçen sezon Akyazı’da oynanan maçı Fırtına 3-1 kazanmış, Konya’daki 90 dakika 1-1 bitmişti.

Trabzonspor'da son dakika

Bordo-Mavili takımda Konya maçı öncesi eksik sayısı 4’e çıktı. Sakatlıkları bulunan Trondsen, Abdulkadir Parmak ve Dorukhan’ın ardından Fode Koita da sakatlandı. Antrenmanda kalçasına aldığı darbe sonrası MR’ı çekilen tecrübeli forvetin sağ üst adalesinde, ikinci derece yaralanma tespit edildi. Koita’nın en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Konyaspor'da son dakika

Trabzonspor gibi ligin namağlup takımları arasında yer alan Konyaspor, 5 haftada 11 puan topladı. Yeşil-Beyazlı ekipte, Artem Kravets, Musa Çağıran ve Anicic forma giyemeyecek. İyileşen Zymer Bytyqi ise dün akşam yapılan son çalışmada yer aldı, forma giymesi bekleniyor. Konyaspor, bu sezon evinde çıktığı 2 lig maçını da kazandı.