Genç teknik adam, yıllarca formasını giydiği ve teknik adam olarak 2. Lig şampiyonluğu yaşayıp, 1.Lig play-off finalini kaybettiği Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Memleketine rakip olarak gidecek İlhan Palut’a Hatayspor taraftarları da stadyumda özel bir karşılaşma yapmaya hazırlanıyor. Hatay halkı tarafından çok sevilen bir isim olan İlhan Palut'a maçta ilginin bir hayli fazla olması bekleniyor.

Hatayspor 29 puanla 4. sırada yer alırken, Konyaspor 33 puan 14 averajla ligin 2. sırasında yer alıyor.











