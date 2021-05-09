Süper Lig'in 40. haftasında Göztepe'ye konuk olan Konyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 48 puanla 11. sıraya yerleşti. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 90 dakikanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

İlhan Palut'un Konyaspor resmi sitesine yaptığı değerlendirme şu şekilde:

''Geçen hafta bizi ligdeki durum anlamında rahatlatan bir galibiyet almıştık. Maç sonu açıklamamızda da geri kalan 3 maçta Konyaspor camiasına, futbol takımına yakışır bir mücadele ve sonuçlarla sahada olmak istediğimizden bahsetmiştik.''

''Aslında bugün tam da öyle bir Konyaspor vardı sahada. 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmayan, iyi mücadele eden bir takımdık. İkinci yarı bu müccadelemizi hucümsal girişimlerle de destekledik, zenginleştirdik ve buradan güzel bir galibiyet aldık. Oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden, aldıkları galibiyetten ötürü kutluyorum.''

''Yine aynı yerdeyiz. İki maçımız kaldı. Çok kısa sürede oynayacağımız iki maç. Bu iki maçta da camiamıza, takımımıza yakışan mücadeleyi gösterip iyi sonuçlarla sezonu kapatmak istiyoruz.''