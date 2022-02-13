Süper Lig 'de haftanın sonucu en merak edilen kapışmasında lider Trabzonspor , takipçisi Konyaspor 'u 2-1 devirdi. Mücadelede bir an olsun tempo düşmezken, son düdükle beraber de sahanın ortasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Trabzonsporlu Marek Hamsik arasında yaşanan gerilimin ardından mücadelenin hakemi Mete Kalkavan, Palut'a kırmızı kart gösterdi.

Başarılı hoca kırmızı kartın haksız olduğunu düşünürken, iki takım oyuncularının da araya girmesiyle sakinleşerek soyunma odasının yolunu tuttu.



