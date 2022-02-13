Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a maç bitiminde kırmızı kart!
Trabzonspor, Edin Visca'nın golleriyle Konyaspor virajını 2-1'le dönerken maçın ardından kısa süreli bir gerilim yaşandı. Yeşil-Beyazlılar'ın teknik direktörü İlhan Palut ile Trabzonsporlu Marek Hamsik arasındaki gerilim sonrasında başarılı hoca kırmızı kart gördü.
Süper Lig 'de haftanın sonucu en merak edilen kapışmasında lider Trabzonspor , takipçisi Konyaspor 'u 2-1 devirdi. Mücadelede bir an olsun tempo düşmezken, son düdükle beraber de sahanın ortasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Trabzonsporlu Marek Hamsik arasında yaşanan gerilimin ardından mücadelenin hakemi Mete Kalkavan, Palut'a kırmızı kart gösterdi.
Başarılı hoca kırmızı kartın haksız olduğunu düşünürken, iki takım oyuncularının da araya girmesiyle sakinleşerek soyunma odasının yolunu tuttu.