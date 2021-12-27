Spor Toto Süper Lig 'in 18. haftasında 2. sırada yer alan Konyaspor , Beşiktaş engelini de geçti, Siyah-Beyazlılar'ı 1-0 yendi. 4 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan İç Anadolu ekibinde teknik direktör İlhan Palut da tarihe geçti. Genç hoca, 37 maçta haneye yazdırdığı 65 puanla Süper Lig tarihinde Konyaspor'un başında en yüksek puan (1.8) ortalaması yakalayan teknik direktör oldu.

'İyi yerde bitirdik'

Karşılaşmanın ardından çok mutlu olduğu görülen, son düdük sonrasında büyük sevinç yaşayan İlhan Palut tarihe geçmesiyle ilgili olarak, "Kişisel başarılar insanı mutlu ediyor ama daha da önemlisi takımın, ilk yarıyı bitirdiği konum. Yukarıda kalmak, irade ve karakter meselesi. Ligin ilk yarısını iyi bir yerde bitirdik. Ancak ikinci yarı da ilk yarıdaki kadar yani 19 maç daha oynayacağız, ciddiyetimizi korumalıyız" dedi.

'Fikir ve amaç birliği..'

Bu sezonun büyük bir fırsat olduğunu söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Henüz bir şey başarmadık ancak başarma yolundayız. Güzel adımlar atıyoruz. Teknik heyet ve futbolcuların fikir ve amaç birliği, inanç köprüsü çok önemli. Biz burada bunu başardık. Ben taktiklerimi neler istediğimi söylediğim zaman onların elinden geleni yapacaklarını biliyorum. Futbolcu tarafı ise hocamız bizden bunu istiyor, sadakat içinde yaparsak bunu başarılı oluruz diye düşünüyor. Geçen sene de Konyaspor iyiydi bu sezon daha iyi ve daha istikrarlıyız. Çok şükür ilk yarıyı ikinci olarak kapattık. Umarım ikinci devrede de bu performans devam eder" açıklamalarında bulundu.







