İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un açıklamaları şu şekilde:

“Maçtan önce de söyledim. Kazanmak istediğimiz bir karşılaşmaydı. Maçın ilk yarısına baktığımız zaman dengeli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. İki takımın da birbirine üstünlük kuramadığı dengeli bir oyun oldu. İkinci yarı biz oyunu rakip sahaya yıkma niyetiyle başladık ama duran toptan yediğimiz golden sonra takımda 10 dakika bir şaşkınlık, yediğimiz golü toparlayamama süresi geçti. Ama son 20 dakika maçı geri çevirme adına tüm gayreti gösterdik. Maçın geneline baktığımız zaman dengeli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Ama son 20-25 dakikalık bölümde beraberliği yakaladık. Belki burada galibiyete de ulaşabilirdik.

Şunu da söylemem lazım Alanyaspor da bugün mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadı. Beraberlik maçı şeklinde bitti ama neticede kazanmak istiyorduk. Sonuç olarak her ne kadar bugün yenilgisiz bir takımsak da galip gelememe periyodumuz uzadı. Bu da bizi hedeflerimiz açısından rahatsız ediyor. Milli maç arasına giriyoruz 9 futbolcumuz milli takımda. Belki takım olarak çalışma şansını, çarşamba veya perşembe günü elde edeceğiz. Kısa sürede de gördüğümüz eksikliklerin üzerine gidip, tekrar daha iyi bir Konyaspor izlettirmek istiyoruz”

DHA