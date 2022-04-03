Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: Her puan çok değerli

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor , Göztepe 'yi sahasında 3-0 mağlup etti. Maçın ardından İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Başarılı hoca son haftalarda her puanın değerli olduğunu belirterek, ''Artık her maç çok zor. Her puan çok değerli. Artık, her takımın tutunacağı son bir hedefi var. Lig artık iyice şekillendi. Burada da hem bizim açımızdan ikincilik pozisyonumuzu koruma adına kazanmamız gereken bir maçken, Göztepe açısından baktığınız zaman da alt sıralardaki mücadeleden biraz olsun moral bulmak adına bir reaksiyon gösterecekleri bir maçtı. Ama maça son derece iyi başladık. Önde baskıyla başladık. Tabii ki her iyi başlangıç skora dönüşmüyor. Buradaki avantajımız skoru da bulmaktı. Daha sonra güzel bir dakikada ikinci golü bulduk. Özellikle ilk yarı oyun hakimiyeti tamamen bizim elimizdeydi. Bunun üstüne ilk yarının sonlarında rakibimiz on kişi kaldığı zaman çok zor görünen maç bizim adımıza zorluk seviyesi olarak biraz daha aşağı indi" şeklinde konuştu.

"TEMPOMUZU DAHA YÜKSEKTE TUTABİLİRDİK"

İkinci yarı tempoda düşüklük olduğunu dile getiren Palut, ''Yalnız bugünkü tek problemimiz, ikinci yarı başlamasıyla beraber tempomuzda oluşan düşüklük. Devre arası konuşmamız 'Çok ciddi olacağız, mücadeleye devam edeceğiz' tarzında oyuncularımızla ortak noktadaydık. Ciddiyetten bir şikayetim yok. Ama tempomuzu daha yüksekte tutabilirdik. Buna rağmen çok fazla pozisyon bulduk. Bunlarda da bir şekilde başarılı olamadık. Rahat bir tempoda bir gol daha atarak bir şekilde maçı bitirdik. Son 7 maç. Artık her maç çok zor. Bir benzer stratejik maç da Rize’de bizi bekleyecek. Çünkü rakibimiz, kendi sahasında var olan dezavantajını bir umuda çevirme adına bir şekilde reaksiyon vermek isteyecektir. Biz de tekrar söylüyorum bir hedefimiz var. Ona tutunma adına devam etmemiz lazım. Onun için yarın itibariyle hemen zaten ilk antrenmanlarımız başlıyor. Kalan maçlar için ciddiyetle hazırlanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

KONYA, (DHA)