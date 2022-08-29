Süper Lig 'in 4. haftasında Konyaspor , Fenerbahçe 'yi devirmesini bildi. Maç öncesinde iki takım da ilk 3 haftada mağlubiyet yüzü görmemişti ancak son düdükle Yeşil-Beyazlılar bu serisini sürdürürken, Kanarya'ya da ilki yaşattı.

Mücadelenin ardından Konyaspor'un hocası İlhan Palut önemli açıklamalar yaptı. Oyunlarından şaşmadıklarını kaydeden başarılı çalıştırıcı, "Mağlup olmayan iki takım vardı. Biz bütün çalışmalarımızı 3'lü savunmasını karşılamaya yönelik yaptık. Maçın başında da kendi oyunumuzu oynayacağız demiştim. 11'e 11 bölümde de bu aynıydı, hatta Fenerbahçe eksik kalınca bir anda karşılama dengemiz bozuldu. 11'e 11'de fazla sabırlıydık orada tempoyu arttırıp orada skor avantajını alabilirdik. Genel olarak biz bugün daha iyiydik. Daha çok istedik ve kazandık" ifadelerini kullandı.