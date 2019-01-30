Konyaspor taraftarıyla zirveye

Aykut Kocaman’ın takımın başına gelişiyle hedefi zirveye koyan Atiker Konyaspor, Antalyaspor’u yenip 4. sıraya yükseldiği haftada taraftarıyla da dikkat çekti.

Antalyaspor karşısında müthiş bir seyirci desteği önünde sahaya çıkan İç Anadolu ekibinde tam 19 bin 282 kişi turnikelerden geçti. Bu sezon Konyaspor’un içeride oynadığı Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarından sonra en yüksek seyirci sayısının yakalandığı maçta yapılan görsel şovlar da sosyal medyada binlerce paylaşım aldı.

Geçen sezon 12 bin ortalamaya oynayan Konyaspor, Aykut Kocaman’ın takımın başına gelişiyle 17 bin 500’e ulaşırken Konyaspor logolu Passolig kart sayısı ise 138 bin 199 oldu.

Anadolu’nun lideri

Yayıncı kuruluş verilerine göre de haftanın en dikkat çeken takımlarından biri Konyaspor’du. Anadolu Kartalı’nın Antalyaspor’la oynadığı mücadele 3 büyüklerden sonra en çok izlenen karşılaşma olarak kayıtlara geçti.