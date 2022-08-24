Konyaspor ’da sürpriz bir ayrılık yaşandı. YeşilBeyazlılar, geçen sezonun en başarılı isimlerinden biri olan Sokol Cikalleshi’yi, Arabistan’a yolladı. 32 yaşındaki Arnavut forvet, Suudi Arabistan’ın Khaleej takımına kiralık olarak gönderildi. İlhan Palut’un yeni sezon planlaması içinde kendisine yer bulamayan deneyimli oyuncunun satın alma opsiyonu da Arap ekibinde bulunuyor.

Sokol Cikalleshi; Başakşehir, Göztepe , Osmanlıspor, Akhisarspor ve Konyaspor formaları giydikten sonra Türkiye’den ayrıldı.

Geçen sezon 10 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koyan Sokol Cikalleshi'nin transferi ile ilgili Yeşil Beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Futbolcumuz Sokol Cikalleshi, Suudi Arabistan’ın Al-Khaleej takımına satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralandı. Cikalleshi’ye Arabistan kariyerinde başarılar dileriz.''



