Konyaspor - Sivasspor maçının öne çıkan rakamları

Konyaspor, son maçında Beşiktaş 'ı son dakika golü ile yenmeyi başardı. Defansta alışılmadık bir şekilde zayıftılar ama Sehic kalede harika bir performans sergiledi. Ahmet Çalık ve Serdar Gürler takıma geri döndüğünde İlhan Palut, son birkaç maçında vasatın altında görünen Sivasspor 'a karşı en güçlü 11'ini sahaya çıkarabilecek. Konyaspor'un bunu domine etmesini ve üç puanı almasını bekleyebiliriz.

Sivasspor, son maçında Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu. Kayserispor son vuruşlarda son derece başarılıydı ancak Sivasspor tanınmaz bir şekilde yavaştı ve hem savunmada hem de hücumda alışılmışın dışında görünüyordu. Rıza Çalımbay, hücum odaklı iki önemli oyuncusu Fajr ve Gredel'i Afrika Uluslar Kupası'na gönderdi ve ekibi onların yokluğunda şans yaratmakta zorlanacak.

Oran Analizi

Konyaspor için 2.5 üst oranı 2 olduğunda toplam 9 maçın %89 kısmı üst, Konyaspor için 3.5 üst oranı 3.05 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 3.5 alt bitti.

Sivasspor için ilk yarı beraberliğine 1.89 oran verildiği toplam 3 maçın hiçbirinin ilk yarısı berabere bitmezken, Sivasspor için 1.5 alt oranı 2.65 olduğunda toplam 5 maçın hepsi 1.5 üst bitti.