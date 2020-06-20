Konyaspor, Sivasspor maçına hazır

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’in 28. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve 5’e 2 pas organizasyonuyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Tedavisine devam edilen Paolo Hurtado, antrenmana katılmadı.

İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 21.00’de Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda karşılaşacak.