Konyaspor ile Sivasspor , Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaşacaklar. Son haftalarda beraberliğe abone alan, 5 maçın 4'ünden eşitlik, 1'inden galibiyetle ayrılan Konyaspor, 25 puanla 7. basamakta. İlhan Palut yönetimindeki Yeşil Beyazlılar, evinde kazanıp çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Yaşadığı puan kayıpları nedeniyle ateş hattına gerileyen, son 6 maçının 4'ünü kaybeden Sivasspor, 14 puanla 17. sırada. Rıza Çalımbay'lı Yiğidolar, zorlu deplasmanda puan ya da puanlardan başka bir şey düşünmüyor.

Konyaspor-Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 2000'de başlayacak Konyaspor-Sivasspor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Ümit Öztürk'ün yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Konyaspor-Sivasspor muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Michalak, Soner, Pavicic, Bytyqi, Muhammet

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Goutas, Caner, Uğur, Keita, Charisis, Ulvestad, N'Jie, Musa, Yatabare