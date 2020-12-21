Fenerbahçe'yi yendikten sonra vites yükselten, kupada Manisa FK karşısında da 7-0'lık tarihi bir galibiyete imza atan Konyaspor, Alanyaspor ve Ankaragücü'ne deplasmanda kaybedip orta sıralardan yukarı tırmanamadı. Orta sahadan Marko Jevtovic cezalı, Musa Çağıran sakat. Hücum bölgesindeki Artem Kravets, Samuel Eduok ve Sokol Cikalleshi de sakat, Erdan Daci koronavirüs karantinasında. Altınordu ile oynanan kupa maçında forma şansı bulan ve 1 de gol atan Ahmet Karademir sürpriz bir şekilde ilk 11'de yer alabilir. Hücumun en önünde Farouk Miya'nın forma giymesi bekleniyor. TD İsmail Kartal savunmayı kalabalık tutup Nejc Skubic ile Guilherme'yi orta alanın kanatlarında değerlendirebilir.

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UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkamayan, Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan Sivasspor'da ise Caner Osmanpaşa ve Isaac Cofie koronavirüs karantinasında. Giresunspor ile oynanan kupa maçında sahalara dönen Erdoğan Yeşilyurt ile Trabzon deplasmanında 1 puanı getiren golü atan Hakan Arslan takımın vazgeçilmezleri... TD Rıza Çalımbay; "Konyaspor karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. Çıkış yapmamız lazım..." dedi. Hücum hattındaki alternatifler arasına; Aroune Kone, Olarenwaju Kayode, Max Gradel ve Mustapha Yatabare'nin yanına sakatlıktan dönen Jorge Felix de eklendi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Konyaspor bu sezon iç sahada oynadığı 5 Süper Lig maçında da gol atmayı başardı, 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Sivasspor, Süper Lig'de oynadığı son 7 maçı kazanamadı. (4 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Sivasspor bu sezon Süper Lig'de attığı 9 golün 8'ini deplasmanda buldu. (deplasmanda 5/5 KG VAR)

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