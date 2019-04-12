Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Atiker Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek. Ligde son iki maçında deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 ve sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’a 3-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, Konyaspor karşısında çıkış arayacak.

Konyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor, ligde geride kalan periyotta 34 puan toplayarak puan cetvelinde 12. sırada yer alırken, Konyaspor ise 35 puanla 9. sırada bulunuyor.

Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Hugo Vieira’nın sakatlığı bulunurken, Hakan Arslan ve Özer Hurmacı sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



