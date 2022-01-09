Konyaspor - Sivasspor maç sonucu: 0-1

Süper Lig'in flaş takımlarından Konyaspor , sahasında Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor 'u konuk etti. Lider Trabzonspor 'un en yakın takipçisi olan ve ligde 39 puanla 2. sırada yer alan yeşil beyazlılar, bordo mavililerin kazandığı haftada galip gelerek rakibini adım adım takip etmek istiyor. Alt sıralardan orta sıralara doğru yükselen Sivasspor ise deplasmanda alacağı önemli bir galibiyetle yükselişini sürdürmek istiyor.

Maçın ilk yarısında ev sahibi ekibin etkili atakları vardı. Sivasspor fazla etkili olamasa da rakip kaleye gelerek bazı anlar tehlike yarattı. Anack ilk 45'ten gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın ikinci yarısına Konyaspor etkili başladı. Ancak istediği golü bir türlü bulamadı. Konuk ekip Sivasspor, bulduğu boşluklarla rakip kaleye ataklarını gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlı ekip Leke James'in 65. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Konyaspor, sahasında önemli bir puan kaybı yaşadı. Sivasspor da bu galibiyetle yükselişini sürdürdü.

Maçtan dakikalar

⏱ 25' Konyaspor etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına gönderilen ortada top arka alana doğru açıldı. Orada topla buluşan Bytyqi şutunu çekti, top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

⏱ 26' Konyaspor bu dakikalarda etkisini artırdı. Savunma arkasına gönderilen ara pasıyla hareketlenen Michalak, şutunu çekti ancak top direğin yanından auta çıktı.

⏱ 28' Konuk takım Sivaspor etkili geldi. Kerem’in ceza alanı dışı sol çaprazından orta-şut karışımı yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

⏱ 45' Sivasspor, Konyaspor kalesinde tehlike yarattı. Sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasına gönderdiği ortaya Hakan Arslan kafasını vurdu top yandan auta çıktı.

⏱ 49' Konyaspor ikinci yarıya hızlı başladı. Cikalleshi ceza sahasının dışından şutunu çıkardı ancak top az farkla yandan auta çıktı.

⏱ 65' Konyaspor bir kez daha etkili geldi. Sol köşeden ceza sahasına gönderilen ortaya Ahmet Çalık kafasını vurdu. Cikalleshi'nin önüne düşen topa Arnavut futbolcu şutunu çıkardı ancak son anda Sivasspor savunması golü son anda engelledi.

⚽ GOL | 66' Sivasspor Leke James'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına gönderilen ortayı Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt'a indirdi. Erdoğan ceza sahasının sol bölümünden yerden ortasını yaptı. Konyaspor savunması uzaklaştırmak istedi ancak top Leke James'in önüne geldi. Nijeryalı futbolcu gelişine şutunu attı ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

⏱ 85' Sivasspor ikinci gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını gönderdi. Arka tarafa seken topa Erdoğan Yeşilyurt vurdu ancak Sehic gole izin vermedi.

⏱ 90+6' Konyaspor gole çok yaklaştı. Endri Çekici yaklaşık 30 metrelik mesafeden sert şut çekti ancak kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

Konyaspor - Sivasspor maçı 11'leri:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Soner, Michalak, Bytyqi, Cikalleshi

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Kerem, Erdoğan, Henrique, Leke James