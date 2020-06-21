Konyaspor - Sivasspor (CANLI)

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşıyor. Ligde 52 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor’un rakibi Konyaspor’un 26 puanı var. İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde kırmızı-beyazlı ekipteki sakat ve cezalı oyuncular teknik direktör Rıza Çalımbay’ı kadro kurma konusunda sıkıntıya sokuyor. Sakatlıkları nedeniyle orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş ve Fernando bu maçta forma giyemiyor. Orta saha oyuncusu Emre Kılınç da kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında sahadaki yerini alamıyor. Sivas ekibinde 3 oyuncu ise Konyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Aaron Appindangoye, Mamadou Samassa ve Caner Osmanpaşa, Konyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde ligin 29. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan ve saat 21.00’de başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Konyaspor-Sivasspor ilk 11'ler

Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Anicic, Sitya, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali, Milosevic, Bajic

Sivasspor: Samassa, Goiano, Uğur, Appindangoye, Caner, Claudemir, Fatih, Erdal, Erdoğan, Yasin, Kone