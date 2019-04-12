Konyaspor - Sivasspor CANLI

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Atiker Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor. Ligde son iki maçında deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 ve sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’a 3-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, Konyaspor karşısında çıkış arıyor.

Maçtan Dakikalar

Karşılaşma başladı.

Dk.22 GOL! Atiker Konyaspor, Ömer Ali Şahiner ile 1-0 öne geçti.

Dk.39 GOL! Demir Grup Sivasspor, Fousseni Diabate ile skoru eşitledi.

Konyaspor - Sivasspor ilk 11'ler:

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Yevhen Opanasenko, Uğur Demirok, Fallou Diagne, Leonard Zuta, Jens Jonsson, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Deni Milosevic, Moryke Fofana, Adis Jahovic

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Paul Papp, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Delvin N'Dinga, Douglas, Özer Hurmacı, Emre Kılınç, Fousseni Diabate

Hakem: Zorbay Küçük

Konyaspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sivasspor, ligde geride kalan periyotta 34 puan toplayarak puan cetvelinde 12. sırada yer alırken, Konyaspor ise 35 puanla 9. sırada bulunuyor.

Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Hugo Vieira’nın sakatlığı bulunurken, Hakan Arslan ve Özer Hurmacı sarı kart ceza sınırında yer alıyor.