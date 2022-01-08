Konyaspor - Sivasspor arasındaki istatistikler

Konyaspor ile Sivasspor , Spor Toto Süper Lig ’in ikinci devresinin ilk haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 26. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 25 Süper Lig karşılaşmasında Sivasspor 9 kez galibiyet elde ederken, Konyaspor ise 8 kez kazandı. 8 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 25 kez havalandırırken, kalesinde ise 27 gole engel olamadı.
İki takım arasındaki en farklı maç ise 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında oynanan ve Konyaspor’un sahasında 5-0 kazandığı maç olmuştu.
Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Cüneyt Çakır görev yapacak.
İki ekip arasında Süper Lig’de oynanan 25 maçın skorları şöyle:
2005-2006 Sezonu
Sivasspor-Konyaspor: 1-1
Konyaspor-Sivasspor: 2-1
2006-2007 Sezonu
Konyaspor-Sivasspor: 2-0
Sivasspor-Konyaspor: 1-3
2007-2008 Sezonu
Konyaspor-Sivasspor: 2-1
Sivasspor-Konyaspor: 3-0
2008-2009 Sezonu
Sivasspor-Konyaspor: 1-0
Konyaspor-Sivasspor: 0-0
2010-2011 Sezonu
Sivasspor-Konyaspor: 1-0
Konyaspor-Sivasspor: 1-1
2013-2014 Sezonu
Sivasspor-Konyaspor: 2-0
Konyaspor-Sivasspor: 3-0
2014-2015 Sezonu
Sivasspor-Konyaspor: 0-0
Konyaspor-Sivasspor: 0-1
2015-2016 Sezonu
Sivasspor-Konyaspor: 0-0
Konyaspor-Sivasspor: 2-1
2017-2018 Sezonu
Sivasspor-Konyaspor: 2-1
Konyaspor-Sivasspor: 5-0
2018-2019 Sezonu
Sivasspor-Konyaspor: 0-0
Konyaspor-Sivasspor: 1-1
2019-2020 Sezonu
Sivasspor-Konyaspor: 2-0
Konyaspor-Sivasspor: 2-2
2020-2021 Sezonu
Konyaspor-Sivasspor: 0-1
Sivasspor-Konyaspor: 3-1
2021-2022 Sezonu
Sivasspor-Konyaspor: 0-1
Oğuzhan Sarzep / SİVAS (İHA)