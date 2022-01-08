Konyaspor - Sivasspor arasındaki istatistikler

Konyaspor ile Sivasspor , Spor Toto Süper Lig ’in ikinci devresinin ilk haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 26. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 25 Süper Lig karşılaşmasında Sivasspor 9 kez galibiyet elde ederken, Konyaspor ise 8 kez kazandı. 8 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 25 kez havalandırırken, kalesinde ise 27 gole engel olamadı.

İki takım arasındaki en farklı maç ise 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında oynanan ve Konyaspor’un sahasında 5-0 kazandığı maç olmuştu.

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Cüneyt Çakır görev yapacak.

İki ekip arasında Süper Lig’de oynanan 25 maçın skorları şöyle:

2005-2006 Sezonu

Sivasspor-Konyaspor: 1-1

Konyaspor-Sivasspor: 2-1

2006-2007 Sezonu

Konyaspor-Sivasspor: 2-0

Sivasspor-Konyaspor: 1-3

2007-2008 Sezonu

Konyaspor-Sivasspor: 2-1

Sivasspor-Konyaspor: 3-0

2008-2009 Sezonu

Sivasspor-Konyaspor: 1-0

Konyaspor-Sivasspor: 0-0

2010-2011 Sezonu

Sivasspor-Konyaspor: 1-0

Konyaspor-Sivasspor: 1-1

2013-2014 Sezonu

Sivasspor-Konyaspor: 2-0

Konyaspor-Sivasspor: 3-0

2014-2015 Sezonu

Sivasspor-Konyaspor: 0-0

Konyaspor-Sivasspor: 0-1

2015-2016 Sezonu

Sivasspor-Konyaspor: 0-0

Konyaspor-Sivasspor: 2-1

2017-2018 Sezonu

Sivasspor-Konyaspor: 2-1

Konyaspor-Sivasspor: 5-0

2018-2019 Sezonu

Sivasspor-Konyaspor: 0-0

Konyaspor-Sivasspor: 1-1

2019-2020 Sezonu

Sivasspor-Konyaspor: 2-0

Konyaspor-Sivasspor: 2-2

2020-2021 Sezonu

Konyaspor-Sivasspor: 0-1

Sivasspor-Konyaspor: 3-1

2021-2022 Sezonu

Sivasspor-Konyaspor: 0-1

Oğuzhan Sarzep / SİVAS (İHA)