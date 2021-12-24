Sezona damga vuran Konyaspor ’da takımdan birçok futbolcunun adı transfer gündeminde yer alıyor. Özellikle de son haftaların yıldızı Serdar Gürler. A Milli Takım ’a yeniden aday hale gelen ve İstanbul takımlarının gündeminde yer alan futbolcunun Konyaspor ile 2023’e kadar kontratı bulunuyor. Yönetimin Serdar’ın menajeriyle görüşüp oyuncuyu kesinlikle bırakmak gibi bir düşüncelerinin olmadığını iletti.

Yeşil-Beyazlılar, resmi tekliflerin yanı sıra menajer önerilerini de dikkate almayacak. İç Anadolu ekibinde Abdülkerim ve Amir Hadziahmetovic’e de yurt içi ve yurt dışından teklifler geldiği ifade ediliyor.