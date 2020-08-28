Konyaspor, Samuel Eduok’u transfer etti

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Hırvatistan HNL Takımlarından Hajduk Split’te forma giyen Samuel Eduok’u 1 sezonluğuna kiralık olarak sözleşme imzaladı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonunda gerçekleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Samuel Eduok katıldı.
26 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Samuel Eduok daha önce Kasımpaşa ve BB Erzurumspor kulüplerinde forma giydi. Geçtiğimiz sezon Hajduk Split’te 31 maçta forma giyen Samuel Eduok 11 gol 3 asistle oynadı.
Eduok, İttifak Holding Konyaspor’da 70 numaralı formayı giyecek.