Konyaspor, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başladı.

Daha sonra sahada devam eden idmanda futbolcular, 5’e 2, 1’e 1 ve 2’ye 2 oyunun ardından dönüşümlü olarak gruplar halinde topla çalışma yaptı.

Taktik çalışmayla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncular ile tedavilerine devam edilen Ahmet Çalık ve Zymer Bytyqi katılmazken, Abdülkerim Bardakcı takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.