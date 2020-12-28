Konyaspor - Rizespor canlı izle

Süper Lig’de 18’er puanlı Konyaspor ve Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Son maçlarını kazanan iki takım, mücadeleden zaferle ayrılarak 3 puan serisini başlatmak istiyor. Son maçında Rizespor, iç sahada Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederken Konyaspor ise Kayserispor deplasmanında 90+8. dakikada Jevtovic'in attığı golle 2-1 kazanmıştı.

KONYASPOR - RİZESPOR CANLI TAKİP

Maç başladı.

GOL | 7. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Guilherme'nin ortasına ceza sahası içinde düzgün bir kafa vuruşu yapan Hadziahmetovic, Konyaspor'u öne geçirdi: 1-0.

10. dakikada Konyaspor, farkı 2'ye çıkarmaya çok yaklaştı. Rizespor savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Daci, topuk basıyla Shengelia'nın karşı karşıya kalmasını sağladı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Shengelia'nın şutu auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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Konyaspor - Çaykur Rizespor ilk 11'ler

Konyaspor: Ibrahim Sehic, Adil Demirbağ, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Nejc Skubic, Oğuz Kağan Güçtekin, Marko Jevtovic, Levan Shengelia, Amir Hadziahmetovic, Erdon Daci

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mykola Moroziuk, Montassar Talbi, Yassine Meriah, İsmail Köybaşı, Yasin Pehlivan, Fabricio Baiano, Braian Samudio, Tunay Torun, Fernando, Milan Skoda

Zorlu mücadele öncesinde Konya’da çok önemli eksikler var: Cikalleshi, Anicic, Eduok, Hurtado, Alper, Volkan, Musa, Ömer Ali, Miya. Rize’de ise Emir Dilaver, Boldrin, Melnjak, Remy ve Abdullah Durak, takımını yalnız bırakacak isimler arasında yer alıyor.