Konyaspor - Rizespor canlı

Konyaspor , Süper Lig'in 13. haftasında Rizespor'u ağırlıyor. Son 3 maçından galibiyetle ayrılan ve 23 puanla 3. sırada yer alan Konya ekibi, serisini 4 maça çıkarmaya ve zirve hattındaki yerini korumaya çalışıyor. 7 puanla son sırada bulunan ve son maçında Alanyaspor 'u mağlup ederek moral depolayan Karadeniz ekibi ise 2 maçlık seri yakalayıp alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

MAÇ BAŞLADI!

1. dakikada Konyaspor, Bytyqi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Bytyqi’nin vuruşunda top ağlarla buluştu.

10. dakikada Boyd’nin sol çaprazdan kaleye gören noktadan sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

12. dakikada rakip takımın sol kanattan kullandığı kornere iyi yükselen Boyd’un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

33. dakikada Boyd’un sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında, arka direkte topa yükselen Bolosie’nin vuruşunda top üstten auta gitti.

37. dakikada Boyd’un ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşunda top direkten döndü.

İlk yarı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

63. dakikada Konyaspor, Mpoku'nun attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Endri, Bytyqi, Serdar, Cikalleshi.

Rizespor: Gökhan, Umar, Selim, Holmen, Cemali, Fabricio, Djokovic, Bolasie, Boldrin, Boyd, Pohjanpalo.

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan Konyaspor-Rizespor maçını Atilla Karaoğlan yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.