Konyaspor rekora koşuyor

Geçtiğimiz sezon kombine yenileme ve genel satış döneminde ilk 11 günde 4 bin 822 kombine satışı gerçekleştiren Konyaspor, bu sezon kombine genel satışında ilk haftada 10 bini geçti.

02 Temmuz 2019, Salı 06:01
- A +
Konyaspor rekora koşuyor

Yeşil- Beyazlılar, Passolig Kart sayısında da dört büyüklerden sonra ligin en fazla kart sahibi takımlarından biri oldu. Konyaspor’un güncel Passolig Kart sayısı 138 bine ulaştı. Anadolu Kartalı, geçen sezon seyirci ortalamasını yüzde 35 oranında artırarak 16.500’ler seviyesine ulaştırmış, ligin tribünlerdeki seyirci desteği ile dikkat çeken ekiplerinden biri olmuştu. Aykut Kocaman yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren İç Anadolu ekibi, sezona seyircisiyle de damga vurmanın hesaplarını yapıyor.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...