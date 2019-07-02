Konyaspor rekora koşuyor

Yeşil- Beyazlılar, Passolig Kart sayısında da dört büyüklerden sonra ligin en fazla kart sahibi takımlarından biri oldu. Konyaspor’un güncel Passolig Kart sayısı 138 bine ulaştı. Anadolu Kartalı, geçen sezon seyirci ortalamasını yüzde 35 oranında artırarak 16.500’ler seviyesine ulaştırmış, ligin tribünlerdeki seyirci desteği ile dikkat çeken ekiplerinden biri olmuştu. Aykut Kocaman yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren İç Anadolu ekibi, sezona seyircisiyle de damga vurmanın hesaplarını yapıyor.