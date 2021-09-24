Konyaspor rakamları alt-üst etti

Trabzonspor ve Beşiktaş ’la beraber ligin namağlup 3 takımından biri olan Konyaspor, 10 kişi kalan Karadeniz ekibi karşısında istatistikleri alt-üst etti... Topla oynamada yüzde 61’e 39’luk üstünlük kuran Yeşil-Beyazlılar, Trabzonspor’un 310 başarılı pasına karşılık 397 pas yaptı. Orta sayısında (44/11) Fırtına’yı 4’e katlayan İlhan Palut’un ekibi, rakip ceza sahasında tam 49 kez topla buluştu. Trabzonspor 14 şutun 5’inde isabet sağlarken, Konyaspor rakip kaleyi tam 31 kez yokladı, 10 kez çerçeveyi buldu. Rakibinin 1 kişi eksik olmasının avantajının çok iyi değerlendiren Yeşil-Beyazlılar, buna rağmen kazanamadı.

Sezonun flaş ekibi

Amir Hadziahmedovic’in kendi kalesine attığı golden sonra da önemli fırsatlar yakalamasına rağmen kaleci Uğurcan’ı geçemeyen Konyaspor, sahadan beraberlikle ayrıldı. Sezonun flaş takımı olan Yeşil-Beyazlılar’ın, 6 lig maçında 12 puanı bulunuyor.

Endri Çekiçi şov yaptı

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü forması giyen Endri Çekiçi, transfer olduğu Konyaspor’da sezona müthiş başladı. Takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Arnavut yıldız, Trabzonspor karşısında Süper Lig’deki en iyi maçını çıkardı. Çok şık iki gole imza atan başarılı orta saha oyuncusu, Konyaspor’da günün en başarılı ismi oldu. Endri Çekici, ligde kaydettiği 3 golle takımının en skorer futbolcusu konumunda bulunuyor.