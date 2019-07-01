Konyaspor, Passolig Kart ve kombinede rekora koşuyor

Geçtiğimiz sezon kombine yenileme ve genel satış döneminde ilk 11 günde 4 bin 822 kombine satışı gerçekleştiren Konyaspor, bu sezon kombine genel satışında ilk haftada 10 bini geçti. Yeşil-beyazlılar, Passolig Kart sayısında da dört büyüklerden sonra ligin en fazla kart sahibi takımlarından biri oldu. Konyaspor’un güncel Passolig Kart sayısı 138 bine ulaştı.

Anadolu Kartalı, geçen sezon seyirci ortalamasını yüzde 35 oranında artırarak 16.500’ler seviyesine ulaştırmış, ligin tribünlerdeki seyirci desteği ile dikkat çeken ekiplerinden biri olmuştu.