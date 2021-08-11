MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Demirhan ile yeni transfer Nafican Yardımcı katıldı. Geçtiğimiz sezon ÇORUM FK'da başarılı bir sezon geçiren genç futbolcu, 4 yıllık imza attı.

Genç milli takımlarda da birçok kez forma giyen ve sol bek ile sol açık pozisyonlarında görev yapan Nafican Yardımcı, 19 numaralı formayı giyecek.

İmza töreni sonrası konuşan Nafican Yardımcı, Konyaspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Böyle güzide bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. İnşallah istediğimiz hedeflere ulaşırız. Konyaspor'u seçmemdeki neden gençlere verilen önemdir. Ben de elimden geleni yapacağım. Forma savaşında ben de varım. Konyaspor taraftarının büyüklüğünü biliyorum. Taraftarlarımız bu sezon maçlara gelecekler. Onların desteklerini her zaman arkamızda hissedeceğiz. Onlar için sahada savaşacağız."