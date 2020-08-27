Geçen sezon Alanyaspor'da forma giyen ve 2022 yılına kadar sözleşme olan Musa Çağıran, Konyaspor'a transfer oldu. Yeşil beyazlılar, tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık anlaştıklarını resmi internet sitesinden duyurdu. Musa, 28 numaralı formayı giyecek.

İŞTE KONYASPOR'UN AÇIKLAMASI:

İttifak Holding Konyaspor’umuz 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce Altay, Aliağa Belediyespor, Galatasaray, Konyaspor, Bursaspor, Karabük, Osmanlıspor ve Rizespor’da forma giyen Musa Çağıran geçtiğimiz sezonu A. Alanyaspor’da geçirdi. Yeni transferimiz Musa Çağıran, Süper Lig’de çıktığı 220 maçta 24 gol ve 14 asistle oynadı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine Musa Çağıran ile kulüp menajerimiz Seçkin Özdil katıldı.

Kendini iki yıllığına yeşil beyazlı renklere bağlayan Musa Çağıran, İttifak Holding Konyaspor’umuzda 28 numaralı formayı giyecek.